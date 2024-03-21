ФТС: Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда

Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда, сообщила Федеральная таможенная службы (ФТС) России в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что с 23 часов 20 марта литовская сторона не приняла ни одного грузовика из Калининградской области.

Из-за ситуации перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов, некоторые машины «застряли» в нейтральной зоне.