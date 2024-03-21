ФТС: Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда
Литва без объяснения причин перестала пропускать грузовики из Калининграда, сообщила Федеральная таможенная службы (ФТС) России в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что с 23 часов 20 марта литовская сторона не приняла ни одного грузовика из Калининградской области.
Из-за ситуации перед многосторонним автомобильным пунктом пропуска «Чернышевское» образовалась очередь из 140 большегрузов, некоторые машины «застряли» в нейтральной зоне.
Также с 1 марта пассажиры российских поездов не могут покидать свои вагоны или же садиться в поезд на литовских пограничных пунктах «Кяна» и «Кибартай».
Соответствующее решение приняло правительство Литвы. В РЖД отмечали, что российские поезда уже несколько лет ходят через Литву в Калининград без остановок на литовских погранпунктах. Билеты до станций Кяна и Кибартай не продаются. В этом районе, по заверению РЖД, предусмотрены лишь технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru