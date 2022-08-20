Мэр Лондона считает, что горожане зимой не смогут оплатить отопление

«Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого», — считает Хан.

Мэр Лондона заявил, что такой ситуации, связанной с дефицитом ресурсов, не должно произойти, пишет Газета.ru.

Также Хан привел данные Bloomberg. Агентство выяснило, что средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.

Ранее организаторы общественной кампании Don't Pay UK («Не плати, Великобритания») сообщили, что более 100 тысяч британцев не намерены оплачивать счета за газ и электричество с октября, сообщает ТАСС.



