Сотни тысяч британцев отказались платить за электричество и газ
Более 100 тысяч британцев не намерены оплачивать счета за газ и электричество с октября, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов общественной кампании Don't Pay UK («Не плати, Великобритания»).
Люди выступают против бездействия правительства на фоне роста цен на электроэнергию в стране. Инициаторы компании отмечают, что жители Британии больше не намерены оплачивать прибыли энергетических компаний. Акция состоится только в том случае, если к 1 октября более 1 млн британцев изъявят желание присоединиться к протесту.
Напомним, жителям Британии власти советуют уменьшить время пребывания под душем хотя бы на минуту, чтобы исключить дефицит воды в стране. Каждому британцу к 2050 году следует на четверть сократить ежедневное использование воды - с 145 л в день до 110 л в сутки.
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