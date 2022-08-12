Сотни тысяч британцев отказались платить за электричество и газ

Люди выступают против бездействия правительства на фоне роста цен на электроэнергию в стране. Инициаторы компании отмечают, что жители Британии больше не намерены оплачивать прибыли энергетических компаний. Акция состоится только в том случае, если к 1 октября более 1 млн британцев изъявят желание присоединиться к протесту.

Напомним, жителям Британии власти советуют уменьшить время пребывания под душем хотя бы на минуту, чтобы исключить дефицит воды в стране. Каждому британцу к 2050 году следует на четверть сократить ежедневное использование воды - с 145 л в день до 110 л в сутки.

