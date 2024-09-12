По его словам, российские гиперзвуковые ракеты помогут при необходимости. Также политик отреагировал на слова главы британского МИД Дэвида Лэмми о «100-летнем партнерстве» для поддержки Киева Лондоном. По словам Медведева, дипломат лжет, а Украина не продержится и четверти этого срока.

Ранее Медведев заявил, что новейшие российские танки смогут дойти до площади перед Рейхстагом в ответ на появление немецкой бронетехники среди украинских войск, вторгшихся в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

