Медведев заявил, что Великобритания может затонуть через несколько лет

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в социальной сети X, что Великобритания, вероятно, затонет в ближайшие несколько лет.

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По его словам, российские гиперзвуковые ракеты помогут при необходимости. Также политик отреагировал на слова главы британского МИД Дэвида Лэмми о «100-летнем партнерстве» для поддержки Киева Лондоном. По словам Медведева, дипломат лжет, а Украина не продержится и четверти этого срока.

Ранее Медведев заявил, что новейшие российские танки смогут дойти до площади перед Рейхстагом в ответ на появление немецкой бронетехники среди украинских войск, вторгшихся в Курскую область, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:УкраинаВеликобританияДмитрий Медведев

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