Медведев: Россия ответит танками в Берлине на появление немецких под Курском

Новейшие российские танки смогут дойти до площади перед Рейхстагом в ответ на появление немецкой бронетехники среди украинских войск, вторгшихся в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Заявление Медведева стало реакцией на публикацию газеты Bild, сообщившей о возвращении германских танков на российскую территорию спустя 80 лет.

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Газета Bild ранее сообщила, что в недавних событиях в Курской области участвуют украинские боевые машины пехоты Marder.

Официальные органы Германии не подтвердили и не опровергли эту информацию. Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер отметил, что не считает проблемой использование немецкого оружия, включая танки Leopard, в операциях на российской территории, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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