Медведев: Россия ответит танками в Берлине на появление немецких под Курском
Новейшие российские танки смогут дойти до площади перед Рейхстагом в ответ на появление немецкой бронетехники среди украинских войск, вторгшихся в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Заявление Медведева стало реакцией на публикацию газеты Bild, сообщившей о возвращении германских танков на российскую территорию спустя 80 лет.
Газета Bild ранее сообщила, что в недавних событиях в Курской области участвуют украинские боевые машины пехоты Marder.
Официальные органы Германии не подтвердили и не опровергли эту информацию. Глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер отметил, что не считает проблемой использование немецкого оружия, включая танки Leopard, в операциях на российской территории, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru