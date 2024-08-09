Медведев: Россия ответит танками в Берлине на появление немецких под Курском

Новейшие российские танки смогут дойти до площади перед Рейхстагом в ответ на появление немецкой бронетехники среди украинских войск, вторгшихся в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Заявление Медведева стало реакцией на публикацию газеты Bild, сообщившей о возвращении германских танков на российскую территорию спустя 80 лет.