Медведев высказался по поводу планов США прорвать ПВО Калининграда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью высказывание американского генерала о «планах» покорения Калининграда, пишет «Интерфакс».

Напомним, командующий ВВС США в Европе, генерал Джеффри Харриган заявил о возможности прорыва системы противовоздушной обороны Калининграда. По словам российского премьера, США бы следовало обратить внимание на собственную систему ПРО.

«Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами», — подчеркнул Медведев.