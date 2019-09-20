Медведев высказался по поводу планов США прорвать ПВО Калининграда

20 сентября 201918:46

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью высказывание американского генерала о «планах» покорения Калининграда, пишет «Интерфакс».

Напомним, командующий ВВС США в Европе, генерал Джеффри Харриган заявил о возможности прорыва системы противовоздушной обороны Калининграда. По словам российского премьера, США бы следовало обратить внимание на собственную систему ПРО.

«Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами», — подчеркнул Медведев.

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Глава кабмина обратил внимание на недавний случай с обстрелом нефтяных объектов Саудовской Аравии, где для защиты использовались американские системы ПРО.

«Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию», — заключил премьер.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о надёжности защиты Калининградской области от любых агрессивных «планов», разрабатываемых в Европе «залётными» генералами США. В то же время в МИД РФ выразили беспокойство — официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает заявление как угрозу.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
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