Минобороны отреагировало на слова генерала США о прорыве обороны Калининграда

Министерство обороны РФ сообщило о надёжности защиты Калининградской области от любых агрессивных «планов», разрабатывемых в Европе «залётными» генералами США, пишет РИА Новости. Таким образом в ведомстве прокомментировали высказывание американского генерала о возможном прорыве ПВО региона.

В Минобороны отметили, что слова генерала Джеффри Ли Харригана, ранее заявившего о неких «планах» покорения Калининграда, должны волновать его подчинённых, которые скорее всего лучше знают главную заповедь военачальников — «всякий план хорош только до сражения».

«Калининградская область Российской Федерации надёжно защищена от любых агрессивных “планов”, разрабатываемых в Европе залётными американскими генералами», — говорится в сообщении.