Минобороны отреагировало на слова генерала США о прорыве обороны Калининграда
Министерство обороны РФ сообщило о надёжности защиты Калининградской области от любых агрессивных «планов», разрабатывемых в Европе «залётными» генералами США, пишет РИА Новости. Таким образом в ведомстве прокомментировали высказывание американского генерала о возможном прорыве ПВО региона.
В Минобороны отметили, что слова генерала Джеффри Ли Харригана, ранее заявившего о неких «планах» покорения Калининграда, должны волновать его подчинённых, которые скорее всего лучше знают главную заповедь военачальников — «всякий план хорош только до сражения».
«Калининградская область Российской Федерации надёжно защищена от любых агрессивных “планов”, разрабатываемых в Европе залётными американскими генералами», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что возможности ПВО области прекрасно известны пилотам НАТО, предпринимавшим попытки приближения к воздушным границам РФ.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает как угрозу заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны Калининграда.
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