МИД счёл угрозой планы США по прорыву ПВО Калининграда
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает как угрозу заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны Калининграда, пишет «Свободная пресса».
На брифинге для журналистов Захарова также назвала совершенно безответственными подобные выступления. По её словам, такие заявления наносят ощутимый вред имиджу Соединённых Штатов Америки, отмечает Ura.ru.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление Харригяна. Глава региона посоветовал американским генералам внимательнее читать книги о России, сообщает Москва 24.
Губернатор настоятельно призвал помнить: «как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт».
Командующего ВВС США в Европе заявил, что Калининград может стать целью удара в случае войны.
Он утверждал, что Вашингтоном разработан план по уничтожению региональной системы ПВО, который отрабатывается во время учений.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Тепло вернётся в Москву после «метеокачелей» и заморозков
- Минобороны отреагировало на слова генерала США о прорыве обороны Калининграда
- МИД счёл угрозой планы США по прорыву ПВО Калининграда
- В Брянске убиты двое сотрудников спецсвязи
- ФСБ объявило о смерти одного из браконьеров из КНДР