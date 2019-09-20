МИД счёл угрозой планы США по прорыву ПВО Калининграда

Губернатор настоятельно призвал помнить: «как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт».

Командующего ВВС США в Европе заявил, что Калининград может стать целью удара в случае войны.

Он утверждал, что Вашингтоном разработан план по уничтожению региональной системы ПВО, который отрабатывается во время учений.

