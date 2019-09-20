МИД счёл угрозой планы США по прорыву ПВО Калининграда

20 сентября 201913:04

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает как угрозу заявление командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Харригана о возможности прорыва системы противовоздушной обороны Калининграда, пишет «Свободная пресса».

На брифинге для журналистов Захарова также назвала совершенно безответственными подобные выступления. По её словам, такие заявления наносят ощутимый вред имиджу Соединённых Штатов Америки, отмечает Ura.ru.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на заявление Харригяна. Глава региона посоветовал американским генералам внимательнее читать книги о России, сообщает Москва 24.

Мало не покажется. В России ответили на план США по атаке Калининграда

Губернатор настоятельно призвал помнить: «как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт».

Командующего ВВС США в Европе заявил, что Калининград может стать целью удара в случае войны.

Он утверждал, что Вашингтоном разработан план по уничтожению региональной системы ПВО, который отрабатывается во время учений.

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ФОТО: РИА Новости
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