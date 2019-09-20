«Не испытывайте судьбу». В Госдуме не советуют США атаковать Калининград

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харриган заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае «агрессии» со стороны Москвы. Интервью военачальника публикует сегодня издание Breaking Defense. Но в беседе с журналистом Харриган не приводит каких бы то не было деталей операции, отделываясь общими фразами, что план подразумевает «всестороннюю операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу».

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН предупредил, что Вашингтону нужно тысячу раз подумать, прежде чем начинать подобную операции.