МЧС доставило в Египет 25 тонн гумпомощи для Газы

Спецборт МЧС доставил в Египет 25 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее ... помощь будет направлена жителям сектора Газа», — указали в МЧС.

Ночью 10 ноября самолет Ил-76 с гумпомощью вылетел из Казани в Египет.

Ранее МЧС доставило 60 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьМЧССектор Газа

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