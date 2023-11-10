МЧС доставило в Египет 25 тонн гумпомощи для Газы
10 ноября 202311:37
Спецборт МЧС доставил в Египет 25 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее ... помощь будет направлена жителям сектора Газа», — указали в МЧС.
Ночью 10 ноября самолет Ил-76 с гумпомощью вылетел из Казани в Египет.
Ранее МЧС доставило 60 тонн гуманитарной помощи для сектора Газа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru