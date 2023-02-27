Врач Саакашвили назвал критическим состояние экс-президента Грузии
Лечащий врач Михаила Саакашвили назвал критическим состояние экс-президента Грузии.
По словам Георгия Григолия, Саакашвили будет прикован к постели, и в его организме начнутся необратимые процессы в случае, если он похудеет до 55 килограмм. На сегодняшний день, политик весит 64 килограмма, отмечает врач.
«Кахексия усиливается. То, что происходит с Саакашвили, закономерно: он теряет вес, идет процесс разрушения мышечной и уже костной ткани», - цитирует Григолия РИА Новости.
У экс-президента Грузии диагностирован ряд осложнений, в том числе процесс саморасщепления тканей организма, атрофия мышц, кахексия четвертой степени, а также периферическая и вегетативная невропатия.
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