Врач Саакашвили назвал критическим состояние экс-президента Грузии

По словам Георгия Григолия, Саакашвили будет прикован к постели, и в его организме начнутся необратимые процессы в случае, если он похудеет до 55 килограмм. На сегодняшний день, политик весит 64 килограмма, отмечает врач.

«Кахексия усиливается. То, что происходит с Саакашвили, закономерно: он теряет вес, идет процесс разрушения мышечной и уже костной ткани», - цитирует Григолия РИА Новости.

У экс-президента Грузии диагностирован ряд осложнений, в том числе процесс саморасщепления тканей организма, атрофия мышц, кахексия четвертой степени, а также периферическая и вегетативная невропатия.

