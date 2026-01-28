МИД: Зеленский терактами хочет сорвать любые переговоры о мире

Украинский президент Владимир Зеленский хочет терактами и ударами по мирному населению сорвать любые мирные переговоры, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радиостанции Sputnik.

По словам дипломата, киевский режим наносит удары не по необходимости военных действий и логике ситуации на поле боя, а бьет по гражданскому населению и социальным объектам. Захарова назвала несколько причин таких терактов. Прежде всего, это «срыв и попытка срыва любых обсуждений, движений к миру», пишет RT.

«Сейчас мы даже не говорим о статусе переговоров или окончательном оформлении мира. Даже сама тенденция, сами намеки на некое движение в этом направлении вызывают вот такую реакцию», - подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее Мария Захарова назвала атаку ВСУ по автомобилю скорой помощи в Херсонской области, в результате которой погибла бригада медиков, шагом к эскалации конфликта.

