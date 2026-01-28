ПВО сбила две цели над акваторией Черного моря

Атаку ВСУ отражают в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в городе работает ПВО.

«По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели над акваторией моря... По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», - указал Развожаев.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

По данным Минобороны, ночью 28 января над Крымом и Черным морем сбили 23 и шесть беспилотников ВСУ соответственно, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОЧерное МореСевастополь

