На Байкале опрокинулся «УАЗ» с туристами, погиб один человек
Автомобиль с туристами опрокинулся на Байкале, погиб один человек. Об этом сообщила Иркутская областная прокуратура.
Инцидент произошел на льду Байкала в местности Маломорец, где опрокинулся «УАЗ». В результате погибла туристка, находившаяся в салоне машины. Прокуратура Ольхонского района контролирует установление обстоятельств ЧП.
По данным Следственного комитета, водитель внедорожника с туристами не справился с управлением на льду и заехал в расщелину, после чего авто опрокинулось. В машине находились десять туристов. По информации правоохранителей, авто перевозило путешественников из Китая. После произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Ранее на Байкале в районе залива Бирхин провалилась под воду легковушка, в салоне которой находились два человека. Местонахождение людей устанавливают спасатели, пишет «Свободная пресса».
