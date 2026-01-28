В Воронежской области из-за атаки дронов загорелись нефтепродукты

Нефтепродукты загорелись после атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Как отметил губернатор, над одним из районов области обнаружили и подавили несколько дронов. Никто не пострадал.

«При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов... оно уже потушено», - написал Гусев в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Воронежской области нейтрализовали два беспилотника ВСУ. Всего над территорией России сбили 75 дронов, напоминает РЕН ТВ.

