В Воронежской области из-за атаки дронов загорелись нефтепродукты
28 января 202608:58
Нефтепродукты загорелись после атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, над одним из районов области обнаружили и подавили несколько дронов. Никто не пострадал.
«При падении подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов... оно уже потушено», - написал Гусев в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Воронежской области нейтрализовали два беспилотника ВСУ. Всего над территорией России сбили 75 дронов, напоминает РЕН ТВ.
