Тбилисский суд отказал Саакашвили в освобождении
Тбилисский апелляционный суд отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Об этом в своих соцсетях сообщила соратница политика Екатерина Херхеулидзе.
«Апелляционный суд заочно рассмотрел дело Михаила Саакашвили и оставил в силе решение суда первой инстанции», - написала она.
Ранее лечащий врач Михаила Саакашвили назвал критическим состояние бывшего президента страны. По словам Георгия Григолия, Саакашвили будет прикован к постели, и в его организме начнутся необратимые процессы в случае, если он похудеет до 55 килограмм. На сегодняшний день, политик весит 64 килограмма, отмечает врач.
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