Тбилисский суд отказал Саакашвили в освобождении

Тбилисский апелляционный суд отказал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Об этом в своих соцсетях сообщила соратница политика Екатерина Херхеулидзе.

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«Апелляционный суд заочно рассмотрел дело Михаила Саакашвили и оставил в силе решение суда первой инстанции», - написала она.

Ранее лечащий врач Михаила Саакашвили назвал критическим состояние бывшего президента страны. По словам Георгия Григолия, Саакашвили будет прикован к постели, и в его организме начнутся необратимые процессы в случае, если он похудеет до 55 килограмм. На сегодняшний день, политик весит 64 килограмма, отмечает врач.

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ФОТО: @SaakashviliMikheil · Политик/Соцсети
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиГрузия
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