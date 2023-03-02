Тбилисский суд отказал Саакашвили в освобождении

«Апелляционный суд заочно рассмотрел дело Михаила Саакашвили и оставил в силе решение суда первой инстанции», - написала она.

Ранее лечащий врач Михаила Саакашвили назвал критическим состояние бывшего президента страны. По словам Георгия Григолия, Саакашвили будет прикован к постели, и в его организме начнутся необратимые процессы в случае, если он похудеет до 55 килограмм. На сегодняшний день, политик весит 64 килограмма, отмечает врач.

