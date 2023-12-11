Массовая эвакуация россиян из сектора Газа завершена

Посол в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что эвакуация россиян из сектора Газа практически завершилась. Он уточнил, что массовый вывоз граждан закончится на днях.

Несколько десятков граждан России, а также их родственников не вышли из анклава «по неизвестным причинам», отметил дипломат в эфире телеканала «Россия 24». По его данным в Газе еще находится несколько человек с российскими паспортами, их поиски затруднительны, однако посольство продолжает заниматься этим.

Названо количество россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа

Накануне спецборт МЧС РФ доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву. Всего, по данным ведомства, в Россию из сектора Газа эвакуирован 1051 человек, из них 473 ребенка.



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ФОТО: пресс-служба МЧС

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