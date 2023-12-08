Названо количество россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа

Как заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова, ожидают порядка 100 россиян и палестинцев - членов их семей.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что около 900 россиян и членов их семей вывезли из сектора Газа за неполный месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

