Названо количество россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа

Около сто человек из российского списка ожидают эвакуации из сектора Газа, сообщает ТАСС.

ВОЗ заявила о катастрофическом ухудшении ситуации в секторе Газа

Как заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова, ожидают порядка 100 россиян и палестинцев - членов их семей.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что около 900 россиян и членов их семей вывезли из сектора Газа за неполный месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияИзраильСектор Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры