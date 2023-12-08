Названо количество россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа
8 декабря 202300:33
Около сто человек из российского списка ожидают эвакуации из сектора Газа, сообщает ТАСС.
Как заявила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова, ожидают порядка 100 россиян и палестинцев - членов их семей.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что около 900 россиян и членов их семей вывезли из сектора Газа за неполный месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru