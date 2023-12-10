МЧС: 100 эвакуированных из Газы россиян с членами их семей доставлены в Москву
В Москву из Газы доставили 100 эвакуированных россиян и членов их семей.
«Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву», — отмечается в заявлении ведомства.
По данным МЧС, в Россию эвакуирован 1051 человек, из них 473 ребенка, отмечает RT.
Ранее президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что в ходе беседы российский лидер поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации граждан России и членов их семей из сектора Газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru