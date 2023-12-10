МЧС: 100 эвакуированных из Газы россиян с членами их семей доставлены в Москву

«Спецборт МЧС России доставил 100 россиян и членов их семей из Египта в Москву», — отмечается в заявлении ведомства.

По данным МЧС, в Россию эвакуирован 1051 человек, из них 473 ребенка, отмечает RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что в ходе беседы российский лидер поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации граждан России и членов их семей из сектора Газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

