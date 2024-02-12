Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США

До этого в Белом доме заявляли, что никак не препятствовали записи интервью. А официальный представитель Белого дома Джон Кирби призвал американцев «не верить ничему», что было сказано.

Американский журналист Такер Карлсон сам попросил президента России Владимира Путина дать ему интервью, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин достаточно быстро согласился на интервью. Перед этим в Кремле посмотрели материалы американского журналиста и его стиль освещения вопросов, передает «Радиоточка НСН».

