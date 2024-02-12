Маск назвал безумной цензурой ситуацию вокруг интервью Путина в США

Американского миллиардера Илона Маска возмутила информация, что Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) ограничил распространение на своей платформе интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Предприниматель назвал происходящее «безумным уровнем цензуры», прокомментировав новость в соцсети X.

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До этого в Белом доме заявляли, что никак не препятствовали записи интервью. А официальный представитель Белого дома Джон Кирби призвал американцев «не верить ничему», что было сказано.

Американский журналист Такер Карлсон сам попросил президента России Владимира Путина дать ему интервью, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин достаточно быстро согласился на интервью. Перед этим в Кремле посмотрели материалы американского журналиста и его стиль освещения вопросов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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