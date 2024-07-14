Маск заявил, что его пытались убить

По словам бизнесмена, эти люди были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

Также предприниматель публично поддержал Трампа после инцидента со стрельбой. Маск заявил, что страна не знала кандидата на пост главы государства «круче» со времен 26-го президента Теодора Рузвельта.

В США правоохранительные органы расследуют стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа как попытку покушения на политика, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

