СМИ: Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство
В США правоохранительные органы расследуют стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа как попытку покушения на политика, сообщает Associated Press.
Об этом заявили источники в силовых структурах страны.
Глава государства Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе. Он указал, что молится за выздоровление Трампа. Президент призвал всю страну осудить этот акт.
Стрелок, который открыл огонь, убит. Кроме того, один из участников мероприятия погиб. Другой получил тяжелые ранения, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru