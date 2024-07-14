СМИ: Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство

Об этом заявили источники в силовых структурах страны.

Глава государства Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе. Он указал, что молится за выздоровление Трампа. Президент призвал всю страну осудить этот акт.

Стрелок, который открыл огонь, убит. Кроме того, один из участников мероприятия погиб. Другой получил тяжелые ранения, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

