СМИ: Стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение на убийство

В США правоохранительные органы расследуют стрельбу на митинге бывшего президента Дональда Трампа как попытку покушения на политика, сообщает Associated Press.

Reuters: Байден заявил, что не получал данных о покушении на Трампа

Об этом заявили источники в силовых структурах страны.

Глава государства Джо Байден заявил, что был проинформирован о стрельбе. Он указал, что молится за выздоровление Трампа. Президент призвал всю страну осудить этот акт.

Стрелок, который открыл огонь, убит. Кроме того, один из участников мероприятия погиб. Другой получил тяжелые ранения, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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