Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры в Эр-Рияд

Миллиардер и политик из США Илон Маск отреагировал на прибытие российской делегации на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию.

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В соцсети X он назвал этот шаг «компетентным лидерством».

Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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