Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры в Эр-Рияд
18 февраля 202503:31
Миллиардер и политик из США Илон Маск отреагировал на прибытие российской делегации на переговоры с представителями США в Саудовскую Аравию.
В соцсети X он назвал этот шаг «компетентным лидерством».
Ранее стало известно, что российская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с представителями США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru