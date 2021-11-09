Масштабное исследование «Конец антисемитизму» представлено в Вене в годовщину Хрустальной ночи

В документе также детально прописан единый согласованный план упреждающих действий для противодействия такого рода явлению в настоящем и будущем. В работе приняли участие сто девятнадцать международных экспертов, а также известные политики и религиозные деятели.

«Даже спустя 83 года после Хрустальной ночи и 76 лет после окончания холокоста ненависть, дезинформация, теории заговора о евреях и еврейском государстве распространяются и отравляют сердца и умы активнее, чем когда бы то ни было», -подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

Вместе с тем, он отметил и позитивные сдвиги:

«Во всех странах Европы мы наблюдаем введение на политическом уровне беспрецедентных мер по борьбе с антисемитизмом <...> Критически важные шаги на национальном уровне, причём усилия, предпринимаемые австрийским правительством и Национальным советом Австрии, служат примером для всех остальных европейских государств. Всего две недели назад Европейский совет совершил беспрецедентный шаг: подтвердил необходимость использовать все без исключения возможные меры для борьбы с антисемитизмом».