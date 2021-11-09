Масштабное исследование «Конец антисемитизму» представлено в Вене в годовщину Хрустальной ночи
Масштабное исследование о противодействии антисемитизму в Европе представлено сегодня в Вене в 83-ю годовщину Хрустальной ночи – массового еврейского погрома на территории Германии, Австрии и Судет. Материал подготовлен под патронатом председателя Национального совета Австрии Вольфганга Соботки, властей Вены и Европейского еврейского конгресса (ЕЕК).
Результаты исследования собраны в пятитомнике под названием «Конец антисемитизму!», рассказал в ходе презентации президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. По его словам, это самое крупное и исчерпывающее исследование проблемы антисемитизма. Оно призвано предотвратить дальнейшее распространение ненависти к евреям, которое сейчас проявляется и в политике, и в общественной жизни.
В документе также детально прописан единый согласованный план упреждающих действий для противодействия такого рода явлению в настоящем и будущем. В работе приняли участие сто девятнадцать международных экспертов, а также известные политики и религиозные деятели.
«Даже спустя 83 года после Хрустальной ночи и 76 лет после окончания холокоста ненависть, дезинформация, теории заговора о евреях и еврейском государстве распространяются и отравляют сердца и умы активнее, чем когда бы то ни было», -подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.
Вместе с тем, он отметил и позитивные сдвиги:
«Во всех странах Европы мы наблюдаем введение на политическом уровне беспрецедентных мер по борьбе с антисемитизмом <...> Критически важные шаги на национальном уровне, причём усилия, предпринимаемые австрийским правительством и Национальным советом Австрии, служат примером для всех остальных европейских государств. Всего две недели назад Европейский совет совершил беспрецедентный шаг: подтвердил необходимость использовать все без исключения возможные меры для борьбы с антисемитизмом».
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Президент Европейского еврейского конгресса в ходе мероприятия был награждён Большим золотым почётным знаком на ленте «За заслуги перед Австрийской Республикой».
Эту престижную национальную награду «за борьбу с антисемитизмом, расизмом, экстремизмом и нетерпимостью, и за огромный вклад в сохранение памяти о Катастрофе и возрождение еврейской жизни в Европе» Вячеславу Моше Кантору вручил Вольфганг Соботка.
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