Глава ЕЕК Кантор: в борьбе с антисемитизмом мы должны ориентироваться на молодежь

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор призвал мировых лидеров переориентироваться на молодежь в вопросе борьбы с антисемитскими настроениями. Об этом она заявил на онлайн-мероприятии в честь Международного дня памяти Холокоста.

Отмечается, что на нем также присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и другие политики.

«Современная молодёжь не думает об уроках Второй мировой войны или уроках Катастрофы. 2022 год объявлен Европейским годом молодёжи. Мы должны приложить усилия, чтобы лучше понимать тревоги и устремления молодёжи и говорить с ней на одном языке», — отметил Кантор.

Глава ЕЕК напомнил, что пандемия привела к тому, что молодежь и подростки стали еще больше вовлекаться в онлайн-сообщества, в которых нередко сталкиваются с пропагандой экстремизма и антисемитизма. Кантор подчеркнул, что евреи, Израиль и Холокост всё чаще подвергаются негативной пропаганде, лжи и дезинформации.

В 2022 году прошло 80 лет с начала депортации французских евреев, поэтому Холокосту во Франции было уделено особое внимание. Также прошла панельная дискуссия с участием экс-премьера Франции Мануэля Вальса, философа Рафаэля Энтовена, а также писательницы и журналистки Абнус Шалмани.

