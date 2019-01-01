От «неполиткорректного» мороженого до теракта в Питтсбурге: Почему в мире растёт уровень антисемитизма

Одним из критических моментов, поразивших антисемитскую риторику, стал момент, когда ВВС Израиля сбили российский самолёт в Сирии. Негатив пошёл на спад после того, как российский президент Владимир Путин в одном из выступлений подчеркнул, что Израиль стоит винить только в создании ситуации, при которой самолёт был сбит сирийской системой ПВО.

В 2018 году в России было возбуждено несколько уголовных дел по факту публикации откровенно антисемитских постов в соцсетях. Не менее шести человек получили реальные сроки, ещё несколько человек были оштрафованы.

Как оказалось, антисемитизм в нашей стране может стать даже элементом маркетинга. Так, в Набережных Челнах власти распорядились о прекращении продажи мороженого «Бедный еврей» производства одной из компаний Татарстана. Производители решили покреативить и сыграть на стереотипах. Мороженое содержало множество ингредиентов, что отсылало к распространённому мнению, будто евреи любят притворяться бедными, имея, на самом деле, вполне приличное состояние.

Эксперты отмечают: антисемитизм стал частью привычной, повседневной жизни. Образ стереотипного еврея в шляпе и с пейсами нередко используется для отнюдь не дружеских шаржей, формируя соответствующее общественное мнение. Инсинуации на грани, а то и за гранью фола позволяют себе даже крупные СМИ. Так, несколько недель назад в New York Times появилась карикатура, изображающая пример-министра Израиля в виде собаки-поводыря американского президента Дональда Трампа. После этого разразился громкий скандал, Трамп потребовал сотрудников издания принести извинения и даже встать на колени. Извинения были принесены, карикатуру удалили.

«Как мы недавно убедились на примере отвратительной карикатуры в New York Times, антисемитизм постепенно входит в допустимый и приемлемый общественный дискурс. Угрозы, преследования и оскорбления евреев становятся все более яростными и открытыми, провоцируя к прямому физическому насилию в отношении евреев», - подчеркнул Кантор.

Участники конгресса подчеркнули: все озвученные проблемы выходят за рамки одного конкретного народа. Это - звенья одной цепи с терактом в Новой Зеландии, целью которого стали мусульмане, и серией взрывов на Шри-Ланке, направленных против христиан.

«Ксенофобия - это некий плавающий феномен. В один год чуть больше внимания евреям, чуть меньше в другие периоды. Бацилла ксенофобии существует и преображает различные формы под ситуацию. И где она проявит себя в следующий раз, буквально завтра или послезавтра, предугадать тяжело», - констатировал в беседе с НСН доктор Шмуэль Барнай.

В числе причин, которые привели к сложившейся ситуации, эксперты назвали плохое знание истории, граничащее с невежеством. Это - проблема многих стран. Так, в России несколько лет назад широко обсуждался ролик одного из музыкальных каналов, в котором один из зрителей, отвечая на вопрос «Что такое холокост?» заявил: «клей для обоев». А, как принято говорить в таких случаях, незнание истории часто приводит к её повторению.

Ещё один вопрос, на который обратили внимание участники конгресса - избрание на Украине, где, к сожалению, регулярно происходят инциденты, направленные против евреев, представителя еврейского народа. Впрочем, осудив эту тему, многие специалисты пришли к выводу, что в данном случае национальность Владимира Зеленского не имела для избирателей никакого значения.

«Как-то, ни на украинских медийных ресурсах (я имею в виду центральные, мейнстримовские крупные каналы) ни на мелких ( YouTube-блогеров), это не играло практически никакой роли. Скорее, люди обсуждали политические программы кандидатов или их отсутствие, политический опыт или его отсутствие. То есть, это была дискуссия, скорее, по делу», - отметил в беседе с НСН доктор Шмуэль Барнай.

Также в ходе обсуждения доклада речь зашла о музыкальном конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдёт в Тель-Авиве. Директор центра Кантора Дина Порат выразила надежду на то, что мероприятие, которое посетят сотни людей из разных стран, сыграет положительную роль в борьбе с антисемитизмом, послужив примером культурной дипломатии.

Наряду с тревожными цифрами в докладе Центра Кантора были обозначены и успехи в борьбе с антисемитскими настроениями. Так, в 2018 году была принята Декларация стран ЕС, призывающая государства, входящие в состав Европейского Союза, разработать всестороннюю стратегию борьбы с антисемитизмом, принять рабочее определение антисемитизма и обеспечить безопасность еврейских общин в регионе, выделив специальные средства. Сейчас реализацией этих пунктов занимается специально созданная рабочая группа.

Ещё один важный момент - укрепление сотрудничества между правоохранительными органами и еврейскими общинами при содействии Центра по безопасности и противодействию кризисам при Европейском Еврейском Конгрессе.

Подводя итоги конгресса, его участники отметили, что в данный момент необходимо не преувеличивать и не преуменьшать масштабы проблемы, которая определенно существует, а сообща искать пути ее решения.

Отметим, Европейский Еврейский конгресс был учреждён в 1986 году. Он координирует работу более 40 национальных еврейских общин в регионе, в составе которых более двух миллионов евреев.

