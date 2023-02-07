Маск: Существует опасность расширения конфликта на Украине

Люди не осознают, чем опасна эскалация конфликта вокруг Украины, сообщил американский миллиардер Илон Маск, комментируя слова генсека ООН Антониу Гутерреша о риске расширения конфликта на Украине.

Гутерреш заявил о невиданной опасности ядерной войны

Ранее Гутерреш заявил, что стрелка часов Судного дня ближе к глобальной катастрофе и «самому темному часу человечеству», чем когда-либо, «даже в разгар холодной войны».

Журналист Люк Рудковски призвал в Twitter не втягивать планету в Третью мировую войну. С этим утверждением согласился Маск.

«Большинство не замечают опасности», — написал он в ответ.

По словам генсека, перспективы достижения мира на Украине снижаются, а вероятность эскалации конфликта растет.

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ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаИлон Маск
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