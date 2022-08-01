Гутерреш заявил о невиданной опасности ядерной войны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество рискует забыть уроки Хиросимы и Нагасаки, сообщает РИА Новости.
Выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) он отметил, что в настоящее время в мире создалась опасность применения ядерного оружия, невиданная со времен холодной войны
«Геополитическая напряжённость достигает нового максимума. Конкуренция начинает брать верх над сотрудничеством. Недоверие заменило диалог. На смену разоружению пришла разобщенность», - подчеркнул он.
Ранее президент США Джо Байден выразил готовность к работе с Россией над новой системой контроля ядерных вооружений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru