Гутерреш заявил о невиданной опасности ядерной войны

Выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) он отметил, что в настоящее время в мире создалась опасность применения ядерного оружия, невиданная со времен холодной войны

«Геополитическая напряжённость достигает нового максимума. Конкуренция начинает брать верх над сотрудничеством. Недоверие заменило диалог. На смену разоружению пришла разобщенность», - подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден выразил готовность к работе с Россией над новой системой контроля ядерных вооружений.