Гутерреш заявил о невиданной опасности ядерной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество рискует забыть уроки Хиросимы и Нагасаки, сообщает РИА Новости.

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Выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) он отметил, что в настоящее время в мире создалась опасность применения ядерного оружия, невиданная со времен холодной войны

«Геополитическая напряжённость достигает нового максимума. Конкуренция начинает брать верх над сотрудничеством. Недоверие заменило диалог. На смену разоружению пришла разобщенность», - подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден выразил готовность к работе с Россией над новой системой контроля ядерных вооружений.

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ТЕГИ:Ядерное ОружиеЯдерная БезопасностьООН
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