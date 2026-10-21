Россиян предупредили о краже аккаунтов и данных через QR-коды

По его словам, речь идёт об авторизации в банках, маркетплейсах, мессенджерах и других сервисах. Для этого пользователь использует QR-код, сканируя его с экрана компьютера смартфоном, на котором уже выполнен вход в приложение, подтверждая вход.

Эксперт указал, что этой схемой могут воспользоваться мошенники, которые открывают страницу входа в сервис на своем устройстве, извлекают из полученного QR-кода специальную ссылку и отправляют её потенциальной жертве - в мессенджере или по электронной почте. Переход по ней и последующая авторизация приводит к тому, что аферисты получают доступ к аккаунту и данным.

«При этом атака происходит через легитимный сервис, а распознать такое мошенничество сложно, так как в запросе на подтверждение входа не всегда указано, с какого устройства и из какого местоположения выполняется вход», — добавил Боровинских.

Он рассказал, что для защиты не следует переходить по ссылкам, использовать только встроенный сканер QR-кодов, а также не подтверждать незнакомые запросы на авторизацию, в том числе полученные через официальные приложения.

Ранее главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков заявил, что поддельные QR-коды оплаты, как правило, можно найти в местах, где человек платит быстро и не успевает перепроверить получателя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

