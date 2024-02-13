СМИ: Маск заявил, что Путин никогда не потерпит поражение на Украине

Президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте на Украине, сказал Илон Макс. С таким заявлением бизнесмен выступил на площадке форума X Spaces, сообщает агентство Bloomberg.

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По данным издания, в разговоре с республиканскими сенаторами Маск добавил, что те, кто считают иначе, живут в мире фантазий.

Он также раскритиковал желание Запада добиться свержения Путина с поста президента России. По мнению бизнесмена, тот, кто способен сделать это будет «даже более жестким, чем Путин».

Ранее Маск в своих соцсетях выступил с критикой предоставления Киеву новых денег на военные нужды. Он предположил, что подобная поддержка не помогает Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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