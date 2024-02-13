СМИ: Маск заявил, что Путин никогда не потерпит поражение на Украине
Президент России Владимир Путин не проиграет в конфликте на Украине, сказал Илон Макс. С таким заявлением бизнесмен выступил на площадке форума X Spaces, сообщает агентство Bloomberg.
По данным издания, в разговоре с республиканскими сенаторами Маск добавил, что те, кто считают иначе, живут в мире фантазий.
Он также раскритиковал желание Запада добиться свержения Путина с поста президента России. По мнению бизнесмена, тот, кто способен сделать это будет «даже более жестким, чем Путин».
Ранее Маск в своих соцсетях выступил с критикой предоставления Киеву новых денег на военные нужды. Он предположил, что подобная поддержка не помогает Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция объявила в розыск экс-командира ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева
- Стас Пьеха не смог провести концерт в Орле
- Суд в Москве арестовал топ-менеджеров РЖД по закупкам по делу о взятках
- Россиянина Тордена признали виновным в нарушении запрета на въезд в Шенген
- Полиция Москвы изъяла более 10 тонн нелегальной рыбы и красной икры
- СМИ: Маск заявил, что Путин никогда не потерпит поражение на Украине
- Памятник Михаилу Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону
- Госдума денонсировала соглашение о пенсиях работников органов внутренних дел СНГ
- СМИ: Спрос на ремонт компонентов иностранной электроники в РФ вырос в 5 раз
- Мосбиржа сообщила о приостановке торгов на фондовом рынке 13 и 14 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru