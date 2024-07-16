Маск раскритиковал Wall Street Journal за материал о покушении на Трампа

Бизнесмен призвал руководство издания навести порядок. Так предприниматель отреагировал на публикацию в соцсети X миллиардера Дэвида Сакса, который заявил, что газета ошиблась, написав о том, что граждане США «сталкиваются с опустошением и расколом» после покушения на бывшего американского лидера. Сакс указал, что люди едины в своем возмущении и благодарны за то, что худшее не случилось.

Ранее Маск заявил, что в покушении на Трампа виновата Секретная служба США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

