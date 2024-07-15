СМИ: аудиоанализ показал, что на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия

Результаты аудиоэкспертизы установили, что во время митинга Дональда Трампа в него стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN.

Аудиоанализ директора Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника Коула Уайткоттона показал, что первые три выстрела были произведены из предполагаемого оружия A, следующие пять — из предполагаемого оружия B, а последний «акустический импульс» был произведен с возможным оружием C.