СМИ: аудиоанализ показал, что на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия
Результаты аудиоэкспертизы установили, что во время митинга Дональда Трампа в него стреляли из трех видов оружия, сообщает CNN.
Аудиоанализ директора Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере Каталины Григорас и старшего научного сотрудника Коула Уайткоттона показал, что первые три выстрела были произведены из предполагаемого оружия A, следующие пять — из предполагаемого оружия B, а последний «акустический импульс» был произведен с возможным оружием C.
Покушение на Трампа произошло 13 июля в ходе предвыборного митинга. По словам экс-президента США, он потерял много крови. Трампа уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший сделал несколько выстрелов в сторону сцены и был ликвидирован. Подозреваемый, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, скрывался на крыше производственного здания в ста метрах от места проведения мероприятия. В результате инцидента погиб зритель митинга, а еще два человека получили тяжелые ранения, передает «Радиоточка НСН».
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