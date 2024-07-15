Маск заявил, что в покушении на Трампа виновата Секретная служба США
Миллиардер Илон Маск возложил на Секретную службу США ответственность за то, что специалисты не смогли обеспечить безопасность экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом бизнесмен написал в соцсети Х.
Маск прокомментировал пост одного из пользователей, опубликовавшего цитату из сообщения издания New York Post. В нем говорилось, что Секретная служба обвинила полицию в неспособности обеспечить безопасность на митинге Трампа, во время которого на политика было совершено покушение.
«Секретная служба виновата. Точка», — подчеркнул Маск.
Ранее сам Дональд Трамп назвал работу Секретной службы во время покушения фантастической, подчеркнув, что нападавший был ликвидирован одним выстрелом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru