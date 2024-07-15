Маск заявил, что в покушении на Трампа виновата Секретная служба США

Маск прокомментировал пост одного из пользователей, опубликовавшего цитату из сообщения издания New York Post. В нем говорилось, что Секретная служба обвинила полицию в неспособности обеспечить безопасность на митинге Трампа, во время которого на политика было совершено покушение.

«Секретная служба виновата. Точка», — подчеркнул Маск.

Ранее сам Дональд Трамп назвал работу Секретной службы во время покушения фантастической, подчеркнув, что нападавший был ликвидирован одним выстрелом.

