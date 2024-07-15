Трамп назвал фантастической работу Секретной службы США во время покушения

Он отметил, что нападавшего ликвидировали одним выстрелом «точно между глаз». Экс-президент США был поражен, как агенты влетели в него, из-за чего он даже потерял ботинок. По словам Трампа, он должен был погибнуть, если бы не повернул голову для прочтения таблицы о нелегальных мигрантах. Врач назвал случившееся чудом, добавил он.



Трамп добавил, что во время телефонного разговора Байден был «очень мил» и, по данным бывшего лидера США, «отдаст Минюсту распоряжение» о прекращении двух дел против него.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь назвала ЧП следствием доведенной до «суицидального состояния» американской демократии, напоминает RT.

