Маск прокомментировал слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети Х слова российского лидера Владимира Путина о прямом участии западных стран в конфликте вокруг Украины, в случае, если Киеву разрешат наносить удары оружием Запада по российской территории.
«У меня плохое предчувствие по этому поводу», — написал бизнесмен под видео, на котором Путин комментирует такой сценарий. Запись опубликовал один из пользователей Х.
По словам российского лидера, происходит «подмена понятий» - на самом деле обсуждается признание Западом своего прямого участия в конфликте или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru