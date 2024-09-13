Маск прокомментировал слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал в соцсети Х слова российского лидера Владимира Путина о прямом участии западных стран в конфликте вокруг Украины, в случае, если Киеву разрешат наносить удары оружием Запада по российской территории.

США не стали комментировать слова Путина о роли НАТО в конфликте вокруг Украины

«У меня плохое предчувствие по этому поводу», — написал бизнесмен под видео, на котором Путин комментирует такой сценарий. Запись опубликовал один из пользователей Х.

По словам российского лидера, происходит «подмена понятий» - на самом деле обсуждается признание Западом своего прямого участия в конфликте или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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