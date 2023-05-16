Маск потребовал согласовывать с ним прием сотрудников Tesla на работу
16 мая 202306:23
Американский миллиардер Илон Маск потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию, сообщает CNBC.
По его словам, никто не сможет присоединиться к Tesla, пока не будет получено его одобрение по электронной почте. Бизнесмен объяснил это желанием разобраться в том, как осуществляется набор сотрудников в компанию.
Ранее Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru