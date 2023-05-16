Маск потребовал согласовывать с ним прием сотрудников Tesla на работу

Американский миллиардер Илон Маск потребовал согласовывать с ним каждое решение о приеме новых сотрудников в компанию, сообщает CNBC.

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По его словам, никто не сможет присоединиться к Tesla, пока не будет получено его одобрение по электронной почте. Бизнесмен объяснил это желанием разобраться в том, как осуществляется набор сотрудников в компанию.

Ранее Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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