Маск потребовал согласовывать с ним прием сотрудников Tesla на работу

По его словам, никто не сможет присоединиться к Tesla, пока не будет получено его одобрение по электронной почте. Бизнесмен объяснил это желанием разобраться в том, как осуществляется набор сотрудников в компанию.

Ранее Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

