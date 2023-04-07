Tesla стала самым дорогим автомобильным брендом

Tesla заняла первое место в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов, обогнав Bercedes-Benz и Toyota. Об этом говорится в докладе агентства Brand Finance.

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Отмечается, что общая рыночная стоимость бренда составляет 66,2 миллиарда долларов.

При этом стоимость Tesla на сегодняшний день более чем в пять раз превышает стоимость бренда до пандемии.


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ФОТО: Tesla Motors
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