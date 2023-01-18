«Полная ерунда»: Иски против Tesla автоэксперт объяснил безработицей юристов

Американские СМИ сообщили, что в феврале в суд передадут первый иск против Tesla за аварию с участием автопилота. Параллельно с этим готовится еще четыре обращения в судебные инстанции. Осипов считает, что это связано с высокой безработицей среди американских юристов.

«Полная ерунда! Чисто американская история, готовая к любому автопроизводителю. Много юристов без работы сидят, потому надо чем-то заниматься. Помню с дюжину исков по поводу того, что женщина не нажала на ручной тормоз и погибла. Такие иски следуют один за одним. Это не значит, что машина плохая. Это говорит о том, что человек ведет себя неадекватно», - сказал Осипов.

Собеседник НСН допустил, что Tesla может проиграть в суде. Илон Маск уже заявил о готовности бороться за справедливость.

«Не думаю, что Tesla проиграет, хотя может и проиграть. На репутации компании это никак не отразится. Автопилот не готов, он хоть и 4 поколения, но не позволяет водителю полностью положиться на компьютер. Мы подопытные кролики – еще нельзя, но уже есть. Уверен, что скоро будет создан автомобиль с полным автопилотом», - отметил Осипов.