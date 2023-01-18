«Полная ерунда»: Иски против Tesla автоэксперт объяснил безработицей юристов
В США много юристов сидят без работы, а потому им надо чем-то заниматься, сказал НСН автоэксперт Олег Осипов.
Автоэксперт Олег Осипов заявил в беседе с НСН, что иски к компании Илона Маска Tesla за аварию с участием автопилота никак не скажутся на репутации автопроизводителя.
Американские СМИ сообщили, что в феврале в суд передадут первый иск против Tesla за аварию с участием автопилота. Параллельно с этим готовится еще четыре обращения в судебные инстанции. Осипов считает, что это связано с высокой безработицей среди американских юристов.
«Полная ерунда! Чисто американская история, готовая к любому автопроизводителю. Много юристов без работы сидят, потому надо чем-то заниматься. Помню с дюжину исков по поводу того, что женщина не нажала на ручной тормоз и погибла. Такие иски следуют один за одним. Это не значит, что машина плохая. Это говорит о том, что человек ведет себя неадекватно», - сказал Осипов.
Собеседник НСН допустил, что Tesla может проиграть в суде. Илон Маск уже заявил о готовности бороться за справедливость.
«Не думаю, что Tesla проиграет, хотя может и проиграть. На репутации компании это никак не отразится. Автопилот не готов, он хоть и 4 поколения, но не позволяет водителю полностью положиться на компьютер. Мы подопытные кролики – еще нельзя, но уже есть. Уверен, что скоро будет создан автомобиль с полным автопилотом», - отметил Осипов.
Автоэксперт напомнил, что во всем мире не используется полное отстранение от вождения автомобилем.
«В России невозможно использование автопилота еще и потому, что из-под грязи не видно дорожной разметки. Автомобиль не видит решетчатый забор, а также если стена белая, то компьютер тоже не различит. Ни у нас, ни во всем мире не используется полное отстранение от управления автомобилем», - резюмировал Осипов.
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