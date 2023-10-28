Маск пообещал предоставить связь международным организациям в Газе
Американский бизнесмен Илон Маск пообещал предоставить связь международным организациям в Газе с помощью спутниковой связи сети Starlink.
«Мы поддержим ООН и другие международно-признанные организации помощи», - написал предприниматель в своей соцсети Х.
Накануне представитель палестинского общества Красного Полумесяца заявил, что сектор Газа в настоящее время полностью отрезан от внешнего мира. Он отметил, что из-за отсутствия связи бригады скорой помощи лишились возможности принимать сигналы бедствия. Также потеряна связь с машинами, которые работают на вызовах.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу вечером нанесла мощные удары по сектору Газа. В анклаве отключилась связь, перестал работать мобильный интернет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru