В секторе Газа прогремело несколько мощных взрывов и отключилась связь
Армия Израиля вечером в пятницу наносит массированные удары по сектору Газа, сообщил телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что в северной части анклава раздалось несколько мощных взрывов. По информации СМИ, это самый сильный обстрел Газы с начала эскалации палестино-израильского конфликта.
В результате обстрела в анклаве перестали работать связь и интернет.
Пресс-секретарь Управление верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани обвинила Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа. Она отметила, что население анклава лишено электричества, воды и основных товаров.
Минздрав сектора Газа в пятницу сообщил о гибели более 7,3 тысячи человек с начала эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru