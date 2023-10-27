В секторе Газа прогремело несколько мощных взрывов и отключилась связь

Отмечается, что в северной части анклава раздалось несколько мощных взрывов. По информации СМИ, это самый сильный обстрел Газы с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

В результате обстрела в анклаве перестали работать связь и интернет.

Пресс-секретарь Управление верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани обвинила Израиль в совершении военных преступлений в секторе Газа. Она отметила, что население анклава лишено электричества, воды и основных товаров.

Минздрав сектора Газа в пятницу сообщил о гибели более 7,3 тысячи человек с начала эскалации конфликта, передает «Радиоточка НСН».

