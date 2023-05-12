Маск подтвердил назначение Яккарино новым гендиректором Twitter
Американский бизнесмен и богатейший человек в мире, владелец Twitter Илон Маск подтвердил назначение Линды Яккарино новым гендиректором Twitter.
Заменит Маска на посту гендира соцсети глава отдела продаж рекламы массмедийной компании NBCUniversal Линда Яккарино. Она работает в NBCU более десяти лет. Среди ее заслуг — запуск стримингового сервиса Peacock с поддержкой рекламы.
Накануне Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора компании. Он отметил предприниматель, он займет пост исполнительного председателя и технического директора Twitter. Он также будет заниматься контролем за программным обеспечением и системным администрированием.
Ранее Маск призвал проявлять осторожность при использовании мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru