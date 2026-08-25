В России зафиксированы рекорные продажи подержанных электромобилей

Уточняется, что в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 электрокаров с пробегом. Это в 2,9 раза больше, чем в середине лета прошлого года (2 191 шт.).

Самым популярным подержанным электромобилем в РФ в июле стал Nissan Leaf, который выбрали более трети покупателей. В ТОП-3 также попали модели марок Zeekr и Tesla.

Отмечается, что всего за январь-июль текущего года хозяев сменили 11 374 электромобиля. Это на 67% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что покупка электромобиля в России является прерогативой очень обеспеченных людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

