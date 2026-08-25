В России зафиксированы рекорные продажи подержанных электромобилей
Продажи в России подержанных электромобилей достигли рекордных показателей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Уточняется, что в июле 2026 года россияне приобрели 3 646 электрокаров с пробегом. Это в 2,9 раза больше, чем в середине лета прошлого года (2 191 шт.).
Самым популярным подержанным электромобилем в РФ в июле стал Nissan Leaf, который выбрали более трети покупателей. В ТОП-3 также попали модели марок Zeekr и Tesla.
Отмечается, что всего за январь-июль текущего года хозяев сменили 11 374 электромобиля. Это на 67% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что покупка электромобиля в России является прерогативой очень обеспеченных людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Казахстанский НПЗ начнет производить бензин для РФ с одним условием
- В России заявили, что распускать НАТО никто не собирается
- Число погибших при пожаре на Амурском ГХК выросло до трех человек
- Лукашенко заявил о недоразумениях вокруг проекта самолета «Освей»
- В России опровергли новые блокировки DNS-сервисов Google и Cloudflare
- В России зафиксированы рекорные продажи подержанных электромобилей
- «Ниже плинтуса»: Медведев раскритиковал Стубба после слов об ударах по России
- СМИ: В Россию прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф
- Про жизнь певца и композитора Юрия Антонова снимут сериал
- Трамп: США рассматривают переименование озера Онтарио в озеро Америка