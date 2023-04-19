Илон Маск назвал дефолт в США вопросом времени
19 апреля 202318:32
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск уверен, что дефолт в Соединенных Штатах Америки - вопрос времени.
«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт», - так прокомментировал основатель Tesla пост Белого дома в Twitter о том, что план республиканцев может быть в дефолте по госдолгу США.
Ранее спикер палаты представителей конгресса заявил, что государственный долг страны стал тикающей бомбой.
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19 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru