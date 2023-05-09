Маск призвал не доверять мессенджеру WhatsApp
Американский бизнесмен Илон Маск призвал проявлять осторожность при использовании мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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Предприниматель прокомментировал жалобу одного из пользователей. Комментатор заявил, что WhatsApp несколько раз использовал микрофон во время его сна.
«WhatsApp нельзя доверять», - написал Маск на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ).
В Минцифры России призвали банки отказаться от услуг через мессенджеры. В ведомстве уточнили, что от 65% до 85% всех вызовов мошенников идет через WhatsApp, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru