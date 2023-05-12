Маск покинет пост гендиректора Twitter

Американский бизнесмен и богатейший человек в мире, владелец Twitter Илон Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора компании.

Медведев похвалил Маска после снятия ограничений с поста в Twitter

По его словам, новая кандидатура уже найдена. Как отметил предприниматель, он займет пост исполнительного председателя и технического директора Twitter. Он также будет заниматься контролем за программным обеспечением и системным администрированием.

Ранее Маск призвал проявлять осторожность при использовании мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СоцсетиTwitterИлон Маск

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