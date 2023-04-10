Маск ответил пользователям Twitter после поста Медведева про Украину
Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на комментарии из-за публикации в Twitter зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, призвав пользователей самостоятельно принимать решения во время чтения новостей.
Ранее Медведев разместил в соцсети публикацию, в которой отметил, что Украина никому не нужна и впоследствии исчезнет, напоминает Ura.ru. Пользователи Twitter упрекнули Маска в том, что он допускает российских политиков на платформу и «не выполняет санкции» против РФ.
Реагируя на критику, Маск подчеркнул, что любые новости «в определенной степени являются пропагандой», отмечает телеканал «360».
«Пусть люди принимают решения сами за себя», — написал миллиардер в соцсети.
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