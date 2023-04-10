Маск ответил пользователям Twitter после поста Медведева про Украину

Ранее Медведев разместил в соцсети публикацию, в которой отметил, что Украина никому не нужна и впоследствии исчезнет, напоминает Ura.ru. Пользователи Twitter упрекнули Маска в том, что он допускает российских политиков на платформу и «не выполняет санкции» против РФ.

Реагируя на критику, Маск подчеркнул, что любые новости «в определенной степени являются пропагандой», отмечает телеканал «360».

«Пусть люди принимают решения сами за себя», — написал миллиардер в соцсети.

