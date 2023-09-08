Маск отреагировал на сообщения об ограничении работы Starlink возле Крыма

В соцсети Х он заявил, что система не была активирована, а компания SpaceX ничего не деактивировала. По словам бизнесмена, он получил экстренный запрос со стороны «правительства» на активацию Starlink с целью «потопить большую часть российского флота на якоре». По словам Маска, если бы он согласился это сделать, «то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта».

Ранее стало известно, что в прошлом году американский миллиардер Илон Маск тайно отключил Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку морскими беспилотниками на российский флот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

