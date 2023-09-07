Медведев назвал Маска последним адекватным умом в Северной Америке
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что американский бизнесмен Илон Маск отключил спутники Starlink над Крымом.
По словам Медведева, если информация подтвердится, то Маск является «последним адекватным умом в Северной Америке».
«Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке у него есть яйца», - написал Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Информация об отключении Starlink над Крымом появилась в отрывке из биографии Илона Маска за авторством Уолтера Айзека. Отключение спутниковой системы сорвало планы украинской армии организовать диверсию.
Маск ранее согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru