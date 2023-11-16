Маск назвал Зеленского мясником

Миллиардер из Соединенных Штатов Илон Маск назвал в соцсети X президента Украины Владимира Зеленского мясником.

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По словам бизнесмена, украинский лидер живет в собственной реальности. «…И эта реальность не соответствует действительности», — указал Маск в одной из аудиокомнат соцсети.

Предприниматель считает, что главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный трезво смотрит на происходящее в его стране.

Ранее Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить уничтожать в окопах украинцев и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео HBO
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