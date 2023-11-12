Маск отреагировал на известие о причастности ВСУ к подрыву «Северных потоков»
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск эмоционально ответил на новость об участии экс-командира части сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Западный предприниматель оставил комментарий с единственным словом под публикацией поста с новостью газеты The Washington Post в социальной сети X (бывш. Twitter).
«Интересно», — отметил Маск.
Ранее Илон Маск написал восклицательный знак в ответ на пост предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего об открытом конфликте между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, в рамках которого они открыто критикуют друг друга в СМИ. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru