Маск отреагировал на известие о причастности ВСУ к подрыву «Северных потоков»

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск эмоционально ответил на новость об участии экс-командира части сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Маск признал неспособность Украины победить в конфликте с Россией

Западный предприниматель оставил комментарий с единственным словом под публикацией поста с новостью газеты The Washington Post в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Интересно», — отметил Маск.

Ранее Илон Маск написал восклицательный знак в ответ на пост предпринимателя Дэвида Сакса, заявившего об открытом конфликте между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, в рамках которого они открыто критикуют друг друга в СМИ. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео HBO
ТЕГИ:ТерактСеверный Поток-2Северный ПотокВСУИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры